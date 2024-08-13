هل ستشارك "حماس" في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة؟.. مصدر يرد

(CNN)-- ذكر مصدر إقليمي مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، لشبكة CNN ، الاثنين، أن حركة "حماس" تخطط لحضور المفاوضات المقرر عقدها الخميس.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، ألقت "حماس" شكوكا حول استعدادها للمشاركة، حيث دعت الوسطاء إلى إجبار إسرائيل على خطة وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يوليو/ تموز بدلا من مواصلة المفاوضات.

وحثت الولايات المتحدة وقطر ومصر كلا من إسرائيل و"حماس" على إبرام اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة قبل المفاوضات.

و لم تعلن حركة "حماس" بعد ما إذا كانت تنوي الحضور في المفاوضات.

وتأتي الرسائل المختلطة من الحركة في الوقت الذي يتخذ فيه كل جانب مشارك في المفاوضات موقفا لمحاولة الاستفادة والضغط على المعارضين في الفترة التي تسبق المفاوضات.

ففي إسرائيل، حث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير دفاعه يوآف غالانت على انتقاد "حماس" لقولها إنها لن تحضر المفاوضات.