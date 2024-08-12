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(CNN)-- قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تشاطر إسرائيل مخاوفها وتوقعاتها بشأن هجوم من إيران في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى زيادة وضع القوة الأمريكية في المنطقة استعدادًا للانتقام الإيراني.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، الاثنين: "إننا نتشاطر نفس المخاوف والتوقعات التي لدى نظرائنا الإسرائيليين فيما يتعلق بالتوقيت المحتمل هنا".

وفي إشارة إلى التصريحات الصادرة عن إسرائيل، التي تشير إلى هجوم وشيك محتمل، قال كيربي إن الولايات المتحدة تواصل مراقبة الموقف "عن كثب شديد".

وأضاف المتحدث: "من الصعب التأكد، في هذا الوقت بالذات، مما إذا كان هناك هجوم من قبل إيران ووكلائها وكيف سيبدو ذلك".

وتابع: "علينا أن نكون مستعدين لما يمكن أن يكون مجموعة كبيرة من الهجمات". وأشار إلى أن المسؤولين الأمريكيين على اتصال دائم بنظرائهم الإسرائيليين، فيما لفت إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس جو بايدن في وقت سابق الاثنين مع زعماء المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.

وحث البيت الأبيض جميع الأطراف على حضور محادثات وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن، الخميس، وسط شكوك في مشاركة حماس.

وقال كيربي: "لقد رأينا التصريحات العامة التي أصدروها هناك. نعتقد أن الجميع بحاجة إلى الحضور يوم الخميس ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا إنهاء هذا الأمر".

وانضم الرئيس الأمريكي إلى قادة قطر ومصر الأسبوع الماضي في الدعوة إلى تجديد الجهود للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار، داعيًا الأطراف إلى استئناف المحادثات في 15 أغسطس/آب.

لكن حماس قالت في بيان الأحد إنها تريد العودة إلى مواقف التفاوض السابقة وألقت بظلال من الشك على ما إذا كانت ستحضر المناقشات.

وقال كيربي إن توقيت الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل قد يؤثر على تلك المحادثات.

وأضاف: "إذا حدث شيء ما هذا الأسبوع، فإن توقيته سيكون له بالتأكيد تأثير على هذه المحادثات التي نريد إجراؤها يوم الخميس".

وتابع: "سنكون هناك. نريد أن يكون جميع اللاعبين هناك. وسوف نرى فقط أين سنكون يوم الخميس، ولكن لا يوجد سبب يجعل حماس أو أي شخص آخر يتجنب محاولة التوصل إلى حل لهذه الصفقة".