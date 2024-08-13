حمد بن جاسم: نتنياهو لا يريد سلاما.. وهذا ما يجب على دول الوساطة فعله

(CNN) -- رأى رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم، أن على دول الوساطة في حرب غزة أن تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن "تسمي فيها الأمور بمسمياتها" مشيرا إلى أن نتنياهو "لا يريد سلاما".

وكتب حمد بن جاسم عبر صفحته على "إكس": "لقد حان الوقت لدول الوساطة المعنية بالحرب على غزة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أن يطلبوا عقد جلسة لمجلس الأمن ويسموا الأمور بمسمياتها الحقيقية".

وتابع رئيس الوزراء القطري الأسبق: "ولابد هنا من الإشادة بالدور الذي تقوم به بلادي بهذا الشأن. إن نتنياهو لا يريد سلاماً، بل يريد استمرار الحرب واستمرار مظاهر وجهود الوساطة واجتماعاتها من دون أي إنجاز يذكر، إلى أن ينهي المهمة التي قرر أن يقوم بها وهي تصفية وإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، حسب قوله.

وأردف حمد بن جاسم قائلا: "وليست هذه سياسة جديدة لنتنياهو، بل هي سياسته في كل محادثات السلام منذ البداية، فهو يريدها مجرد نقاش لا طائل منه ولا يؤدي إلى سلام على أساس حل الدولتين".

وختم رئيس الوزراء القطري الأسبق بالقول: "فهل يذهب الوسطاء إلى جلسة خاصة لمجلس الأمن تسمى فيها الأشياء بمسمياتها ويعرف العالم، ولو متأخراً. من يعرقل التوصل إلى نتائج إيجابية لهذه المعضلة وأعمال القتل والإبادة المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية. وإصدار قرار واضح من مجلس الأمن بوقف هذه المجزرة ومعاقبة من يستمر فيها من اي طرف".

وكانت أمريكا ومصر وقطر قد دعت في بيان مشترك انضمت إليه الإمارات لاحقا أيضا، إلى وقف إطلاق النار في غزة والتوصل لاتفاق.