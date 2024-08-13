السعودية تحذر إسرائيل من "استفزاز" ملايين المسلمين حول العالم

(CNN)-- أدانت وزارة الخارجية السعودية بـ"أشد العبارات" زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى مجمع الحرم القدسي، الثلاثاء، واصفة إياها بأنها "استفزازية".

وقال بيان للخارجية السعودية، إن المملكة تدين "الاقتحامات السافرة والمتكررة من قبل مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي وعددٍ من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك".

وأكد البيان "أهمية احترام المقدسات الدينية، وجددت (وزارة الخارجية) تحذير المملكة من تبعات استمرار هذه الانتهاكات للقانون الدولي والوضع التاريخيّ لمدينة القدس، واستفزاز ملايين المسلمين حول العالم، خصوصا في ظل الكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني الشقيق".

وطالب البيان المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه "وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي".

في وقت سابق الثلاثاء، أجرى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، زيارة إلى باحات المسجد الأقصى بدعوى إحياء يوم الصوم اليهودي (تيشاع باف) لإحياء ذكرى خراب الهيكل اليهودي في القدس و"النفي القسري من الأراضي المقدسة" إبان عهد الإمبراطورية الرومانية.

رافق بن غفير مئات المصلين اليهود إلى مجمع الأقصى. وحسب هيئة الأوقاف، التي تدير الموقع، دخل أكثر من 2200 من المصلين اليهود الحرم، في حماية الشرطة الإسرائيلية.