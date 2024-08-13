(CNN)-- أكدت قطر للولايات المتحدة "أنها ستعمل على تمثيل حماس" في محادثات الأسرى ووقف إطلاق النار المقررة هذا الأسبوع، بحسب ما قاله نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، الثلاثاء.

وقال باتيل: "نتوقع تمامًا أن تمضي هذه المحادثات قدمًا، كما ينبغي".

أفادت شبكة CNN، الاثنين، أن حماس تخطط لحضور محادثات الخميس، وفقًا لمصدر مطلع.

وخلال نهاية الأسبوع، ألقت حماس شكوكًا على استعدادها للمشاركة في المحادثات حيث دعت الجماعة المسلحة الوسطاء إلى إجبار إسرائيل على خطة وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يوليو/تموز بدلاً من مواصلة المفاوضات.

وحثت الولايات المتحدة وقطر ومصر إسرائيل وحماس على إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والرهائن في غزة قبل المحادثات.

ولم تعلن حماس بعد ما إذا كانت تنوي الحضور في المفاوضات.