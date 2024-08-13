هزة أرضية في سوريا.. إعلام رسمي يكشف سبب وفاة سيدة ووقوع 25 إصابة

(CNN) – توفيت امرأة مسنة نتيجة الهلع من الهزة الأرضية في مدينة السلمية التابعة لمحافظة حماة وأًصيب 25 آخرين حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقال مدير منطقة السلمية العميد خالد العمارين إن المرأة المتوفية من قرية الربا في ريف مدينة السلمية الشمالي نتيجة الهلع في ظل تحطم زجاج النوافذ وتصدع بعض الأبنية، وفقا لسانا.

وأعلن مدير مشفى سلمية الوطني الدكتور أسامة ملحم في تصريح للوكالة وقوع 25 إصابة نتيجة التدافع حين خروجهم من منازلهم لحظة وقوع الهزة الأرضية، ولفت إلى وجود مصابين بالهلع والانهيار العصبي، وفقا لسانا.

وتم تداول أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي حول أن السيدة التي تُوفيت كانت تبلغ من العمر 70 عاما، ولم تتمكن CNN من التأكد بشكل مستقل من هذه الأنباء.

وضربت هزة أرضية شرق مدينة حماة قبل دقائق من منتصف ليل الإثنين، بلغت شدتها 5.5 على مقياس ريختر، وفقا للوكالة السورية.