إيهود باراك عن رد إيران المحتمل: لا يمكن التنبؤ به.. وهكذا علق على تحقيق CNN عن قدرات حماس بغزة

(CNN) -- قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية، لشبكة CNN، إن واشنطن لا تعتقد حتى ظهر الثلاثاء أن إيران حددت طبيعة ردها على إسرائيل جراء مقتل الزعيم السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران.

وكانت إيران اتهمت إسرائيل باستهداف هنية، وفي المقابل، لم تؤكد إسرائيل أو تنفي مسؤوليتها.

ووفقا لمسؤول أمريكي، فإن الجهود الدبلوماسية مستمرة في محاولة لمنع إيران عن تنفيذ تهديداتها، بينما تواصل إسرائيل والولايات المتحدة الاستعداد والتحضير لمواجهة الهجوم الإيراني المحتمل.

وأضاف مسؤول ثاني أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن تحذيراتها أثرت على حسابات إيران.

ولا شك أن وفاة هنية أدت إلى تعقيد المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل و"حماس"، واعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بذلك، الثلاثاء، حيث قال للصحفيين إنه "قلق" بالفعل بشأن المفاوضات في ظل التهديد الوشيك بهجوم من جانب إيران على إسرائيل.

وأضاف: "الأمر أصبح صعبا سنرى ما ستفعله إيران وسنرى ما سيحدث، إذا كان هناك أي هجوم"، ثم أومأ برأسه عندما سُئل عما إذا كان الهجوم المحتمل من جانب إيران واحتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار "مرتبطان ببعضهما البعض".