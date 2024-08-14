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(CNN) -- أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، عن قلقه بشأن التحديات التي تواجه اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، حيث قال للصحفيين الذين يسافرون معه إلى مدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا، إنه "قلق" بشأن المفاوضات بين الطرفين وسط التهديد الوشيك بهجوم على إسرائيل من إيران.

ورفض بايدن الإجابة على الأسئلة حول ما يفعله للضغط على إسرائيل و"حماس" للمشاركة في المفاوضات المقررة الخميس.

وفي الأسبوع الماضي، دعا بايدن، إلى جانب نظرائه من مصر وقطر، "حماس" وإسرائيل إلى استئناف المفاوضات في الدوحة أو القاهرة الخميس، لكنه اعترف، الثلاثاء، بأن الخطاب العدواني المتزايد من إيران قد يهدد احتمالات التوصل إلى اتفاق.

وذكر: "لقد أصبح الأمر صعبا سنرى ما ستفعله إيران وسنرى ما سيحدث، إذا كان هناك أي هجوم"، وعندما سُئل عما إذا كان الهجوم المحتمل من إيران واحتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار "مرتبطان ببعضهما البعض"، أشار بالإيجاب.

ومع ذلك، أعرب عن أمله في أن يمنع الاتفاق بين الطرفين إيران من تنفيذ هجوم على إسرائيل، وقال: "هذا هو توقعي، ولكن سنرى".

والثلاثاء، ذكرت شبكة CNNأن الجهود الأخيرة التي يبذلها الوسطاء لإحضار "حماس" وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات لا يُتوقع أن تمنع إيران من الرد على مقتل الزعيم السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية في طهران، وفقا لمصدرين دبلوماسيين.