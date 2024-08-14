(CNN) -- تبنت حماس موقف "الغموض المتعمد" بشأن ما إذا كانت ستحضر محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة الخميس، حسبما صرح مصدر مطلع في حماس لشبكة CNN.

وقال المصدر إن حماس تطالب بأن تؤدي عملية التفاوض “إلى وقف العدوان، والانسحاب الكامل من غزة، وضمان عودة النازحين، ورفع الحصار”.

وأكد المصدر المطلع أنه إذا لم يحدث ذلك، فسيكون لدى إسرائيل "مزيدا من الوقت والتغطية لمواصلة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وبالتالي لسنا مهتمين ولا راغبين في اللقاء من أجل اللقاء فقط".

وأردف المصدر: "إذا لم نذهب [إلى اجتماع الدوحة] فهذا موقفنا، وإذا ذهبنا سنعلن الموقف نفسه، وبالتالي الذهاب لن يغير موقفنا".

ورداً على سؤال حول سبب عدم وضوح موقف حركة حماس من المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار، قال المصدر: "هذا الغموض هو موقف الحركة، والذي أعلن عنه في بيانها الأخير، وهو مقصود ولم يأت عن طريق الصدفة. بل يأتي نتيجة سلوك (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".