(CNN) -- أعلنت رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية نعمت (مينوش) شفيق استقالتها من منصبها بعد أشهر من الاحتجاجات التي اجتاحت حرم الجامعة ضد حرب إسرائيل على حركة "حماس" في غزة، وذلك وفقا لرسالة أرسلتها شفيق إلى الجامعة حصلت عليها شبكة CNN وأكدها متحدث باسم الجامعة.

وواجهت شفيق، وهي خبيرة اقتصادية من أصل مصري ومسؤولة رفيعة المستوى سابقة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك إنجلترا، ورئيسة كلية لندن للاقتصاد السابقة، ضغوطا بسبب تعاملها مع الاحتجاجات على حرب غزة.

ولفتت شفيق في رسالتها، الأربعاء، إلى "التقدم" الذي تحقق خلال فترة ولايتها لكنها قالت إنها "كانت أيضًا فترة من الاضطرابات حيث كان من الصعب التغلب على وجهات النظر المتباينة".

وأضافت: "لقد أحدثت هذه الفترة خسائر فادحة لعائلتي، كما حدث مع آخرين في مجتمعنا، وخلال الصيف، تمكنت من التفكير وقررت أن انتقالي في هذه المرحلة من شأنه أن يمكن الجامعة من اجتياز التحديات القادمة".

وتابعت: "حاولت أن أسلك مسارًا يدعم المبادئ الأكاديمية ويعامل الجميع بإنصاف وتعاطف، لقد كان الأمر محزنا بالنسبة للمجتمع، وبالنسبة لي كرئيسة للجامعة وعلى المستوى الشخصي، أن أجد نفسي وزملائي والطلاب معرضين لتهديدات وإساءة معاملة".

وفقا لموقع الجامعة على الإنترنت، أصبحت كاترينا أرمسترونج رئيسة مؤقتة للجامعة.