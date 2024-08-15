(CNN)-- من المتوقع مواصلة الاجتماعات المتعلقة بمحادثات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الجمعة، وفقًا لمصدر مطلع على المحادثات بعد عدم التوصل إلى اتفاق بنهاية يوم الخميس، حسبما ذكر مصدر.

وقال مسؤول أمريكي إن محادثات وقف إطلاق النار التي جرت الخميس تمثل "بداية واعدة".

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، قائلا: "لا يزال هناك الكثير من العمل للقيام به. ونظراً لتعقيد الاتفاق، فإننا لا نتوقع الخروج من هذه المحادثات اليوم باتفاق. في الواقع، أتوقع أن تستمر المحادثات حتى الغد".

ودعا كيربي إلى إطلاق سراح الرهائن وإغاثة المدنيين الفلسطينيين في غزة وتوفير الأمن لإسرائيل وخفض التوتر في الشرق الأوسط، قائلا: "اليوم بداية واعدة، وسيكون لدينا المزيد لنقوله على مدار اليوم والغد، مع تقدم الأمور إلى الأمام".

وأضاف أن المفاوضات تدور حاليا حول “تفاصيل تنفيذ الاتفاق”.

ويتواجد مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز ومنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك في الدوحة لإجراء محادثة مع ممثلين عن إسرائيل وقطر ومصر، حسبما أشار كيربي.

وأضاف كيربي أن المحادثات "بدأت للتو"، ووصف استئناف المحادثات بأنه "خطوة مهمة".