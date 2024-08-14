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إليكم ما نعلمه عن ردود حماس وإسرائيل على الاتفاق المطروح لوقف إطلاق النار في غزة

(CNN)-- قال مصدر دبلوماسي مطلع على المحادثات لشبكة CNN إن حماس لن تحضر اجتماع الخميس لكنها مستعدة للقاء الوسطاء بعد ذلك إذا كانت هناك "تطورات أو رد جاد" من إسرائيل.

وقال المصدر إن الاجتماع من المقرر أن يعقد الخميس في الدوحة، ومن المرجح أن يضم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بيل بيرنز، ورئيس الموساد ديفيد برنيا، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وقال المصدر إن حماس أبلغت الوسطاء أنها قدمت "تنازلات كبيرة"، لكنها لم "تتلق ردًا جادًا" من الإسرائيليين على أحدث اقتراح لها من 2 يوليو/تموز.

ولا تزال المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل عرضة للخطر، بسبب هجوم محتمل على إسرائيل من قبل إيران ووكلائها.

في الأسبوع الماضي، دعا الرئيس جو بايدن، إلى جانب نظرائه من مصر وقطر، ممثلين من حماس وإسرائيل لاستئناف المحادثات في الدوحة أو القاهرة، الخميس.

أفادت شبكة CNN، الثلاثاء، أن الجهود الأخيرة التي يبذلها الوسطاء لإحضار حماس وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات لا يُتوقع أن تمنع إيران من الانتقام لاغتيال الزعيم السياسي لحماس إسماعيل هنية، وفقًا لمصدرين دبلوماسيين.

وقال بايدن، الثلاثاء: "الأمر يصبح صعبًا - سنرى ما تفعله إيران وسنرى ما سيحدث، إذا كان هناك أي هجوم"، ثم أومأ برأسه لاحقًا عندما سُئل عما إذا كان الهجوم المحتمل من إيران واحتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار "مرتبطان ببعضهما البعض".