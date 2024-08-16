(CNN) -- أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس نظيريه البريطاني والفرنسي أنه يتوقع أن تهاجم دولتاهما إيران في حالة وقوع هجوم إيراني على إسرائيل.

والتقى كاتس بوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ووزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني في القدس الجمعة لمناقشة “منع التصعيد الإقليمي وإبرام صفقة الرهائن”، حسبما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية الجمعة.

وقال كاتس لنظيريه، بحسب البيان: "إذا هاجمت إيران، تتوقع إسرائيل أن ينضم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى إسرائيل ليس فقط في الدفاع ولكن أيضًا في مهاجمة أهداف مهمة في إيران".

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي من المقرر أن تستمر فيه محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة مع تزايد المخاوف من هجوم إيراني على إسرائيل ردا على اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران الشهر الماضي.

وأضاف كاتس: "إن إسرائيل مهتمة بالتوصل إلى صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن، وستبذل كل ما في وسعها في المفاوضات لتعزيز مثل هذه الصفقة. وقد تتشدد حماس في مواقفها وتنتظر الهجوم الإيراني على إسرائيل كبديل للمفاوضات".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه من المتوقع أن يتحدث وزيرا خارجية فرنسا وبريطانيا مع رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى بعد ظهر الجمعة.