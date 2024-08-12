احتمالات الخطأ في التقدير بالرد الإيراني على إسرائيل.. خبير يوضح لـCNN ما قد نشهده

لماذا يشكل اغتيال هنية في طهران "إحراجًا كبيرًا" لإيران وما خيارات الرد المتاحة لها؟ مراسل CNN يحلل

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(CNN)-- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، إن الجيش الإسرائيلي يأخذ التهديدات من أعداء البلاد "على محمل الجد"، وبالتالي فهو في حالة تأهب قصوى، حيث تستعد إسرائيل لهجوم إيراني محتمل على أراضيها.

ومع ذلك، أضاف المتحدث أنه لا توجد تغييرات على إرشادات قيادة الجبهة الداخلية، التي يتم إصدارها للمدنيين لإخبارهم بما إذا كانوا بحاجة إلى أن يكونوا أكثر يقظة، وأكثر استعدادًا لاحتمال الحرب، وإمكانية الضربات على الأراضي الإسرائيلية.

وقال هاغاري: "لقد قمنا بزيادة الدوريات في سماء لبنان، ونحن مستعدون لاعتراض التهديدات في الوقت الحقيقي. نحن نأخذ تصريحات أعدائنا على محمل الجد وبالتالي نحن مستعدون على أعلى مستوى من التأهب".

وقال أيضًا إن الجيش الإسرائيلي مستعد للدفاع والهجوم.

وعندما سُئل عن التقارير التي تفيد بأن إيران قد تهاجم إسرائيل في غضون 24 ساعة القادمة، طلب من الجمهور عدم الاستماع إلى تلك التقارير والثقة في أن الجيش الإسرائيلي سيحمي مواطني إسرائيل من أي تهديدات.

في وقت سابق الاثنين، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن اغتيال الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يعطي إيران الحق في الدفاع عن النفس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الاثنين.

وصف بزشكيان اغتيال هنية بأنه "جبان" خلال مكالمة هاتفية مع وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، مؤكدًا أن الهجوم على الأراضي الإيرانية ينتهك "جميع المبادئ الإنسانية والقانونية"، بحسب إرنا.

وأوضح الرئيس، وفقا لتقرير وسائل الإعلام الرسمية، "وفقا لجميع المعايير واللوائح الدولية، فإن حق الدفاع عن النفس والرد على المعتدي محفوظ لأي دولة تعرضت للعدوان".

وأدلى وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني بتعليقات مماثلة في نفس اليوم خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني، قائلاً إن إيران لديها "الحق في الرد المناسب والرادع" في منشور على منصة إكس.