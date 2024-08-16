(CNN) – شعر سكان سوريا ولبنان بهزة أرضية جديدة، ظهر الجمعة، وذلك وفق ما ذكرته وكالتا الأنباء الرسميتين في البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن المركز الوطني للزلازل أن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان محافظات عدة وقعت على بعد 4 كم من مدينة سلمية في ريف حماة.

وأشار المركز الوطني للزلازل في سوريا إلى أن شدة الهزة الأرضية بلغت 5.2 درجة على مقياس ريختر.

أما في لبنان، فقد ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن أهالي بيروت وكسروان وجبيل شعروا بهزة أرضية "قوية" في حين شعر سكان طرابلس بهزة أرضية "خفيفة".

وأعلنت السلطات السورية، الثلاثاء، وقوع هزة أرضية شعر بها سكان عدة محافظات، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) وبلغت شدتها 5.5 على مقياس ريختر.