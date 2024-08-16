(CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع إعلان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الخميس عزمه التوجه إلى قطاع غزة ثم القدس مع أعضاء السلطة الفلسطينية.

وقال عباس في خطاب له أمام البرلمان التركي الخميس: "أُعلن هنا أمامكم وأمام العالم أجمع، لأنه لم يعد أمامنا حلول، الحل الأمثل الذي سنقوم به، وأمام شعبنا الفلسطيني، أنني قررت التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة".

وأردف أبو مازن: "وسوف أعمل بكل طاقتي لكي نكون جميعا مع شعبنا لوقف هذا العدوان الهمجي حتى لو كلفنا ذلك حياتنا فليست حياتنا بأغلى من حياة أصغر طفل من قطاع غزة أو من الشعب الفلسطيني".

وتابع رئيس السلطة الفلسطينية: "ونحن نطبق أحكام الشريعة: النصر أو الشهادة، وفي هذا المقام، أنا أمام منبر دولي، فإنني أدعو قادة الدول العربية والإسلامية والأخيار من قادة العالم أجمع والأمين العام للأمم المتحدة لمشاركتي في هذا الواجب الإنساني، تفضلوا نروح مع بعض كلنا... من أجل وقف العدوان ونزع ذرائع الاحتلال وفعل كل ما من شأنه أن يحقق الأمن والسلام والاستقرار للجميع".

وقال عباس: "كما أدعو مجلس الأمن، صاحب الـ80 قرارا غير منفّذ، إلى تأمين وصولنا إلى قطاع غزة، مش طالبين منو أكتر من هيك، وصلنا لقطاع غزة".

وأردف الرئيس الفلسطيني قائلا: "سوف تكون وجهتي القادمة يعني بعد قطاع غزة بإذن الله تعالى بعد تحقيق ذلك، القدس الشريف، سنذهب للقدس الشريف عاصمتنا الأبدية".

وأثارت تصريحات عباس تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، نستعرض فيما يلي بعض التعليقات: