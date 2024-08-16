هجوم مستوطنين على قرية جيت.. أول تعليق من السفير الأمريكي في إسرائيل

(CNN) -- قال السفير الأمريكي في إسرائيل جاك لو الجمعة إنه "مصدوم" من هجوم المستوطنين الإسرائيليين على بلدة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وكتب لو عبر صفحته على "إٍكس"، تويتر سابقا: "يجب أن تتوقف هذه الهجمات ويجب محاسبة هؤلاء المجرمين".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية إن هجوم الخميس "إرهاب دولة منظم".

واقتحم أكثر من 70 مستوطنًا مسلحًا بلدة جيت، وأطلقوا الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على السكان وأضرموا النار في العديد من المنازل والسيارات والممتلكات الأخرى، وفقًا لرئيس مجلس قرية جيت، ناصر السدة.

وقالت الوزارة الفلسطينية عبر صفحتها على "إكس": " نطالب بفرض عقوبات رادعة على منظومة الاستعمار العنصري وتفكيك ميليشيات المستعمرين الارهابية وملاحقة عناصرها".