آخر لحظات مراهق أمريكي قبل مقتله في الضفة الغربية برصاص إسرائيلي.. شاهد ما كشفه تقرير CNN

أيمن الصفدي لـCNN: إذا انفجرت الضفة الغربية فستواجه المنطقة صراعًا أوسع نطاقًا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أدان متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، الجمعة، الهجوم الذي شنه مستوطنون إسرائيليون على قرية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ووصفه بأنه "غير مقبول".

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي، الجمعة: "الهجمات التي يشنها مستوطنون عنيفون ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية غير مقبولة ويجب أن تتوقف".

وأضاف المتحدث: "يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ إجراءات لحماية جميع المجتمعات من الأذى، بما يشمل التدخل لوقف مثل هذا العنف، ومحاسبة جميع مرتكبي هذا العنف".

وكان ناصر سيدا رئيس مجلس قرية جيت، قال إن أكثر من 70 مستوطنا مسلحا اجتاحوا بلدة جيت، الجمعة، وأطلقوا الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على السكان، وأضرموا النار في العديد من المنازل والسيارات وممتلكات أخرى.

ولسنوات، هاجم مستوطنون إسرائيليون مجتمعات فلسطينية في الأراضي المحتلة.

وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات هذا العام على مستوطنين إسرائيليين متهمين بالعنف في الضفة الغربية، وحظرت أصولهم المالية ومنعتهم من دخول الأراضي الأمريكية.

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