دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، السبت، على منشور لكاتب مصري يتحدث فيه عن المصرية، الدكتورة نعمت شفيق رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية السابقة، ونجاحها وتحقيقها سمعة دولية واسعة، قبل استقالتها من منصبها بعد احتجاجات طلاب بالجامعة، وسط تفاعل.

وقال كاتب مصري في منشور له عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تغادر الدكتورة نعمت شفيق جامعة كولومبيا الأمريكية، وهى فى حالة تدعو إلى الإشفاق عليها أكثر مما تدعو إلى أى شىء آخر"، حسب وصفه.

وأضاف الكاتب المصري: "إنها مصرية كما نعرف، وقد كانت حتى أوائل هذه السنة نموذجًا مثاليًا للمصرية التى تنجح فى العالم وتحقق سمعة دولية واسعة، وكانت قدوة لكثيرين ممن يرغبون فى أن يتحققوا خارج المحروسة، ولم تكن رئاسة هذه الجامعة الأمريكية أول منصب كبير تحصل عليه...".

ورد رجل الأعمال المصري على المنشور بقوله عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، متحدثا عن نعمت شفيق: "وما زالت شاء من شاء وأبي من أبى، من ظل في موقعه من كان بلا ضمير".

وأثار المنشور وتعليق رجل الأعمال المصري عليه تفاعلا على "إكس"، وجاءت أبرز الردود كالتالي:

وكانت الدكتورة نعمت شفيق رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية أعلنت مؤخرا استقالتها من منصبها، بعد أشهر من الاحتجاجات التي اجتاحت حرم الجامعة ضد حرب إسرائيل على حركة "حماس" في غزة، وذلك وفقا لرسالة أرسلتها شفيق إلى الجامعة حصلت عليها شبكة CNN.