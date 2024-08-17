دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حُكم القتل بحق مواطن في منطقة الرياض، بعد ثبوت اتهامه بارتكاب أفعال مُجرَّمة تنطوي على خيانة وطنه، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "على ضوء ما توفر لدى الجهات الأمنية من معلومات، فإنه بتاريخ 2/ 8/ 1439هجرية، تم القبض على عبدالمجيد بن حسن بن عبدالله آل نمر، سعودي الجنسية، لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه، وانضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية وتأييده للفكر الإرهابي"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "انتهى التحقيق من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المُجرمة، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقه حكم يقضي بثُبوت إدانته بما أُسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا"، طبقا للبيان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية في البيان أنه قد "تم تنفيذ حكم القتل بالمذكور، السبت، 13/ 2/ 1446 هجرية، الموافق 17/ 8/ 2024 ميلادية، بمنطقة الرياض".