السعودية.. وزارة الداخلية تعلن إعدام الشهري قصاصا وتكشف عن جريمته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الخميس، تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق مواطن سعودي في منطقة عسير، بعد ثبوت اتهامه بقتل شخص يمني، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم فهد بن علي بن طالع الشهري، سعودي الجنسية، على قتل حسن علي قاسم طنين، يمني الجنسية، وذلك بضربه على رأسه بأداة صلبة مما أدى إلى وفاته"، طبقا للوكالة.

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن " الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت بما نُسب إليه، وقتله قصاصاً، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً"، بحسب البيان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني فهد بن علي بن طالع الشهري، سعودي الجنسية، الخميس 4/ 2/ 1446 هجرية، الموافق 8/ 8/ 2024 ميلادية بمنطقة عسير".