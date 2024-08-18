دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرّر الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، تزويد لبنان "بشكل فوري" بكميات من الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، بعد خروج محطات عن العمل نتيجة نقص الإمدادات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن بيان لرئيس الوزراء الجزائري، نذير العرباوي، أنه أبلغ نظيره اللبناني نجيب ميقاتي بتكليفه من قبل الرئيس تبون بالقرار خلال مكالمة هاتفية، الأحد.

وقال البيان إن قرار الرئيس تبون جاء "للوقوف بجانب لبنان الشقيق في هذه الظروف العصيبة، من خلال تزويد لبنان الشقيق وبشكل فوري, بكميات من الفيول من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد".

كانت مؤسسة الكهرباء في لبنان قد أعلنت، السبت، انقطاع الكهرباء "كليًا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في لبنان"، بعد "خروج قسري لآخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل"، وذلك جراء "نفاذ خزين (احتياطي) المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل".