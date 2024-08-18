دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الداخلية المصرية، مزاعم وردت في فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتعدي على مرتادي إحدى الكنائس في محافظة القليوبية شمال القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "نفي صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الزعم بالتعدي على مرتادي إحدى الكنائس بالقليوبية".

وأضافت وزارة الداخلية المصرية "أن حقيقة الواقعة تتمثل في نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص أثناء تواجدهم بأحد المقاهي بالقرب من ذات الكنيسة بسبب توقف مركبة (تروسيكل) أمام المقهى".

وأكدت الوزارة في منشورها أنه "تم الصلح بين الطرفين فى حينه وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات".