دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة يحمل جنسية نيجيريا في منطقة مكة المكرمة، بعد ثبوت اتهامه بتهريب مادة الكوكايين المخدر إلى المملكة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم آدم إبراهيم موسى، نيجيري الجنسية، على تهريب كمية من مادة الكوكايين المخدر إلى المملكة".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً"، حسبما أوردت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني آدم إبراهيم موسى، نيجيري الجنسية، الأحد، 14/ 2/ 1446 هجرية، الموافق 18/ 8/ 2024 ميلادية بمنطقة مكة المكرمة"، طبقا للبيان.