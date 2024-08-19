(CNN) – أثار الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تفاعلا على منصة "إكس" بعد تصريحات طالب خلالها بـ"فتح الحدود مع غزة" كي يدخل الجيش ويبني مستشفيات في القطاع، حسبما ذكر في كلمة له خلال حملته الانتخابية للرئاسة في مدينة قسنطينة.

وقال تبون في إطار حديثه عن ضرورة وقف ما وصفها بـ"المجازر" التي يشهدها قطاع غزة: "مثلما يقول الحديث: من يرى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان... لا نتخلى عن فلسطين بصفة عامة وعن غزة بصفة خاصة".

وأردف الرئيس الجزائري: "الجيش جاهز، بمجرد ما يفتحوا الحدود ويسمحوا لحافلاتنا وشاحناتنا بالدخول، سنبني 3 مستشفيات في ظرف 20 يوما وسنرسل مئات الأطباء وسنساعد في إعادة بناء ما دُمر من طرف الصهاينة".

وأضاف تبون: "سبق وقلتها، فلسطين ليست قضية الفلسطينيين، هي قضيتنا نحن، ربما البعض ينسى ويقول: هذا التلاحم بين فلسطين والجزائر بلا معنى في ظل البعد... لسنا بعيدين، البعد فقط في المسافة لكن القلوب عند بعضها"، حسب قوله.

وأثارت هذه التصريحات تفاعلا واسعا، إذ اعتُبر كلامه عن فتح الحدود "رسالة لمصر" التي تفصل بين الجزائر والحدود مع قطاع غزة، وفيما يلي بعض التعليقات: