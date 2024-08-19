(CNN) -- أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في تل أبيب، الأحد، في بيان نشرته على حسابها في تيليغرام، الاثنين.

وقالت "القسام" إن الهجوم كان على شكل "عملية استشهادية" تم تنفيذها بالتعاون مع "سرايا القدس"، الجناح العسكري لـ"الجهاد الإسلامي".

وجاء في البيان: "وتؤكد الكتائب أن العمليات الاستشهادية بالداخل المحتل ستعود للواجهة طالما تواصلت مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين واستمرار سياسة الاغتيالات".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت، في وقت سابق الاثنين، أن العملية التي وقعت، مساء الأحد، كانت "هجوم إرهابيا".