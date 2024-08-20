(CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" مع مقطع فيديو يُظهر "تطاير صواريخ وانفجارها" بعد قصف إسرائيلي استهدف ما قيل إنها مخازن أسلحة لحزب الله في البقاع، في حين علق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي على المقطع مشيرا إلى أن حزب الله يضع مخازن أسلحته في "المناطق المدنية".

وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على ما قال إنها "مستودعات لتخزين الوسائل القتالية التابعة لمنظمة حزب الله"، في منطقة البقاع مساء الإثنين.

وأشار أدرعي إلى أنه "بعد الغارات تم رصد وقوع انفجارات ثانوية تدل على وجود وسائل قتالية كثيرة في المستودعات المستهدفة".

وأعلن مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية وقوع 11 إصابة بالغارات الإسرائيلية على البقاع وأشار إلى أنهم "عولجوا جميعهم في الطوارئ"، حسبما ذكرا وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وانتشر مقطع فيديو للغارات الجوية الإسرائيلية على البقاع، وسط تفاعل على "تطاير الصواريخ"، إذ قال أدرعي عبر صفحته الرسمية على "إكس": "مستودعات الأسلحة التي زرعها حزب الله الارهابي في قلب المناطق المدنية والصواريخ التي تنطلق وتنفجر هي خير مثال على واقع لبنان هذه الأيام"، وأضاف: "أيها الشعب اللبناني الضحية – ابعدوا حزب الله عنكم"، حسب قوله.

وتداول العديد من مستخدمي "إكس" مقاطع فيديو لتطاير الصواريخ بعد القصف الإسرائيلي على الموقع، نستعرض فيما يلي بعض التعليقات: