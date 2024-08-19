حزب الله يعلن شن هجوم بأسراب من المسيرات على شمال إسرائيل

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(CNN)-- شن حزب الله اللبناني هجوما جويا على شمال إسرائيل، الاثنين، إذ قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد عدة "أهداف جوية مشبوهة" تعبر إلى الأراضي الإسرائيلية من جنوب لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "اعترض بنجاح بعض الأهداف"، بينما سقط بعضها في منطقة يعارا بالجليل الغربي شمال إسرائيل.

وقال حزب الله، الاثنين، إنه أطلق "أسرابا هجومية من الطائرات بدون طيار" على موقعين عسكريين إسرائيليين على الأقل، وزعم أنها أصابت أهدافها "بدقة" مما أسفر عن سقوط "عدد من القتلى والجرحى".

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي بشأن التقارير عن حدوث وفيات وجرحى.

وقال متحدث باسم المستشفى لشبكة CNN إنه يجري علاج أربعة مصابين في مركز الجليل الطبي.

وأضاف المتحدث: "وصل أحدهم في حالة خطيرة، مصابا بشظايا الانفجار". موضحا أنهم في غرفة العمليات حاليا، وأن الثلاثة الآخرين أُصيبوا باستنشاق الدخان وإصابتهم طفيفة.

وجاء القصف بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشأة أسلحة تابعة لحزب الله في منطقة شبعا في جنوب لبنان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان أن "سلاح الجو الإسرائيلي قصف أيضا منشأة لتخزين أسلحة أخرى لحزب الله في عيتا الشعب، ومبنى عسكريا في منطقة المطمورة في جنوب لبنان".

وأضاف البيان: "علاوة على ذلك، تم تفكيك منصة إطلاق لحزب الله في منطقة الطيرة بجنوب لبنان".