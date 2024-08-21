(CNN)-- مع استمرار المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار في غزة، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن نتنياهو وافق يوم الاثنين على "اقتراح تجسير" أمريكي للتوصل إلى اتفاق بعد اجتماعهما في تل أبيب.

وقال بيان مشترك بين الولايات المتحدة وقطر ومصر إن الوسطاء قدموا اقتراحا لسد الفجوة بين إسرائيل وحماس الأسبوع الماضي لسد فجوات الخلاف المتبقية بين الجانبين.

وقال بلينكن إن الخطوة التالية في محادثات وقف إطلاق النار "هي أن تقول حماس نعم".

وقال بلينكن إنه وصل إلى مصر يوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين "للحصول على آخر ما يسمعونه" من حماس. ومن المتوقع استئناف المزيد من المفاوضات رفيعة المستوى هذا الأسبوع في العاصمة المصرية أو القطرية.

وفي اليوم نفسه، قال ممثلو منتدى أسر الرهائن الإسرائيليين إن نتنياهو أخبرهم أن إسرائيل لن تغادر ممر فيلادلفيا، وهو شريط من الأرض يبلغ طوله 14 كيلومترًا يعمل كمنطقة عازلة على الحدود بين مصر وغزة، وبدا أيضًا أنه يلقي بظلال من الشك على اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار.

وقال نتنياهو في الاجتماع إنه “قد لا يكون هناك اتفاق”، لكن التصريح جاء في سياق احتمال استبعاد حماس للتوصل إلى اتفاق، حسبما قال زفيكا مور، والد الرهينة إيتان مور، من منتدى تكفا لشبكة CNN.

ومع ذلك، لا تزال العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة، حيث أسفرت الغارات الجوية في أنحاء غزة عن مقتل 40 شخصًا على الأقل يوم الثلاثاء، حسبما قال مسؤولون في القطاع الفلسطيني.

قُتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وما زال أربعة آخرون في عداد المفقودين، وفقًا للدفاع المدني في غزة، بعد أن استهدفت غارة جوية إسرائيلية مدرسة قالت السلطات إن آلاف النازحين كانوا يحتمون بها من العنف.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، لشبكة CNN، إن معظم القتلى والجرحى في الغارة على مدرسة مصطفى حافظ كانوا من النساء والأطفال، وأن عدداً من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن القوات الجوية الإسرائيلية "نفذت ضربة دقيقة على الجماعات التي كانت تعمل داخل مركز القيادة والسيطرة التابع لحماس" داخل المدرسة، وأنه "تم اتخاذ العديد من الخطوات للتخفيف من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية واستخبارات إضافية".

وقد استهدفت القوات الإسرائيلية مراراً وتكراراً المدارس المستخدمة كملاجئ للمدنيين في غزة، بدعوى أن حماس تعمل داخل المجمعات.

وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، قُتل تسعة أشخاص على الأقل في غارة جوية إسرائيلية في مدينة دير البلح وسط البلاد، بحسب مسؤولي الصحة في مستشفى شهداء الأقصى بالمدينة.

أروى ديمون، مراسلة دولية سابقة لشبكة CNN ورئيسة ومؤسسة الشبكة الدولية للإغاثة والمساعدة (إنارا)، المتواجدة في وسط غزة، سمعت الضربة وشاهدت عددًا من الجرحى أثناء تواجدها في المسجد الأقصى. مستشفى دير البلح.

وقالت ديمون لـ CNN إنها شاهدت طفلين ملطخين بالدماء، وامرأة تصرخ على نقالة، ورجل مصاب بإصابة خطيرة في قدمه، وعدد من النساء ينتحبن.

وفي حادث منفصل، قُتل أربعة أشخاص على الأقل في غارة على منزل في خان يونس كانت توجد أسفله نقطة مؤقتة لشحن الهواتف، حسبما قال مسؤولو الصحة في مستشفى ناصر، الذي استقبل الضحايا، لشبكة CNN.