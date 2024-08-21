القبض على مصري يقود شاحنة في الكويت والداخلية تكشف تفاصيل

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
القبض على مصري يقود شاحنة في الكويت والداخلية تكشف تفاصيل
الصورة التي نشرتها الداخلية الكويتية "مموهة" للسائق المصري والشخصين الذين اتهماه بتهريبهما في الشاحنة (أعلى الصورة)Credit: Kuwait MOI

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، القبض على مواطن من الجنسية المصرية (سائق شاحنة) ناشرة صورة له وللشاحنة التي استخدمها في تهريب أشخاص إلى الدولة.

وقالت الداخلية الكويتية في بيانها: "تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية (ادارة مباحث محافظة العاصمة)، من ضبط سائق شاحنة لنقل البضائع، مصري الجنسية، بتهمة تهريب عدد من الأشخاص إلى البلاد عبر أحد المنافذ الحدودية مقابل مبالغ مالية".

وتابعت: "توصل رجال المباحث الى معلومات تفيد بوجود أشخاص دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة، وبعد التأكد من صحتها، تمكنت فرقة من مكتب مباحث جابر الأحمد من القاء القبض على شخصين، أحدهما يحمل الجنسية البنغالية والآخر مجهول الهوية.. وبالتحقيق معهما، أقر المتهمان بأنهما دخلا البلاد بواسطة شاحنة نقل بضائع مقابل مبلغ مالي، وبعد إجراء التحريات اللازمة وتكثيف عمليات البحث حول الواقعة، تم القبض على السائق المتورط في تهريبهما، وتبين انه من الجنسية المصرية".

وأضافت: "تم احالة المتهمين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

قد يهمك أيضاً

الكويت.. تداول فيديو لمواطن مصري يجمع تبرعات دون إذن ووزارة الداخلية تتحرك

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.