دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها ألقت القبض على شخصا يحمل الجنسية المصرية، بعدما ظهر في مقطع فيديو أثناء قيامه بجمع تبرعات مالية دون إذن الجهات المعنية في الدولة.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الأربعاء: "تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من إلقاء القبض على شخص من الجنسية المصرية ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قيامه بجمع تبرعات مالية من غير إذن الجهات المعنية".

وأضافت الوزارة في منشورها: "وتبين أنه مخالف لقانون الإقامة والعمل، حيث جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيداً لإبعاده عن البلاد".

وفي منشور آخر، قالت الوزارة على المنصة ذاتها: "إلحاقاً للخبر الذي تم نشره يوم أمس الموافق 2024/8/13 الذي يتضمن إلقاء القبض على شخص من جنسية مصرية، تنوه وزارة الداخلية للإخوة المواطنين ولكل من لديه أي مطالبات مالية أو من قام بتوقيع عقود مع الشخص المذكور، يُرجى مراجعة الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (إدارة التفتيش) في منطقة الضجيج للتسوية".

ونشرت الوزارة مقطع الفيديو المتداول وصورة للشخص المعتقل وأرفقتهما بمنشورها عبر حسابها.