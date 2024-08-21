دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ 3 إعدامات بقضايا منفصله بحق مواطنين ووافد كاشفة عما ادينوا به.

وقالت الداخلية السعودية في بيان: "أقدم طلال بن فاحس بن عيادة الدهمشي العنزي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل / ماجد بن عيد بن سعود الجمشي العنزي ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.. وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة, وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه, وقتله قصاصاً, وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني يوم الثلاثاء بتاريخ 16 / 2 / 1446هـ الموافق 20 / 8 / 2024م بمنطقة الحدود الشمالية".

وفي القضبة الثانية قالت الداخلية السعودية: "أقدم محمد بن منصور بن محمد الوقداني - سعودي الجنسية - على قتل / سعد بن رامي بن سعد المالكي - سعودي الجنسية - وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته.. وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصاً، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني يوم الثلاثاء بتاريخ 16 / 2 / 1446هـ الموافق 20 / 8 / 2024م بمنطقة مكة المكرمة".

أما القضية الثالثة فذكرت الداخلية السعودية: "أقدم محمد آدم محمد - نيجيري الجنسية - على تهريب كمية من مادة الكوكائين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصّة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نٌسب إليه وقتله تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.. وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني يوم الثلاثاء بتاريخ 16 / 2 / 1446هـ الموافق 20 / 8 / 2024م بمنطقة المدينة المنورة".