السعودية.. صورة فتاة مفقودة تشعل تفاعلا والأمن يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا زعموا أنها لفتاة أعلن عن فقدانها بمنطقة الباحة الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

الأمن السعودي عقّب في بيان له على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) ورد فيه: "أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة أنه إشارة إلى المحتوى المتداول لفقدان فتاة في منطقة الباحة، فإنه تم العثور عليها.."

وتابع المتحدث الأمني في بيانه أن الفتاة عثر عليها "بصحة جيدة ولله الحمد وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة".

ولم يكشف المتحدث الأمني عن تفاصيل حول سبب اختفائها أو هوية الفتاة حتى كتابة هذا التقرير.