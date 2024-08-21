السعودية.. قصيدة هجومية لأمير تثير تفاعلا والأخير يوضح من قصد

الشرق الأوسط
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السعودية.. قصيدة هجومية لأمير تثير تفاعلا والأخير يوضح من قصد
Credit: Justin Setterfield/Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قصيدة بتدوينة نشرها على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قبل أن يعود ويوضح من المقصود فيها.

وقال الأمير في تدوينته: "عندما يصل كارهوك لدرجة الخَبَال.. والتفاهة والسفاهة وخمول الذكر وأُفول الفكر وسوء المآل..والتأليف والتحريف والتخريف والتجديف وفجّ الضلال..والوضع المُربِك والكذب المضحك لحدود لا يصلها الخيال.."

وتابع الأمير عبدالرحمن: "لا يمكن حينها (مِنْك) إلّا أن يقال :الحمدلله ذي الإكرام والجلال..على أن هؤلاء هم أعدائي وأن أعدائي على هذا الحال..اللهم أدِمها نعمة واحفظها من الزوال..!"

وفي التعليقات عاد الأمير السعودي بتدوينة أوضح فيها قائلا: "أقصد أعداء الوطن".

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