قبل وبعد.. شاهد ماذا يحصل بجنوب غزة بالأقمار الصناعية مع فرار الآلاف

(CNN)-- يُظهر مقطع الفيديو الذي التقطته شبكة CNN يوم الأربعاء آلاف الأشخاص وهم يتحركون مرة أخرى بعد أن أعاد الجيش الإسرائيلي إصدار أوامر الإخلاء لأجزاء من جنوب غزة.

وكان الناس يسيرون أو يركبون على عربات تجرها الحمير أثناء مغادرتهم مناطق قريبة من مدينة دير البلح بوسط غزة. وكان بعضهم في سيارات خاصة محملة بأمتعتهم، بما في ذلك الفرش والبطانيات وزجاجات المياه والغاز. ويبدو أن الشوارع مليئة بالمنشورات التي أسقطها الجيش الإسرائيلي والتي كررت أمر الإخلاء.

ووفقا للأونروا، وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين، فإن حوالي 84٪ من غزة مشمول الآن بأوامر الإخلاء المتعددة الصادرة خلال الشهر الماضي.

وعلى النقيض من ذلك، يظهر تحليل أجرته شبكة CNN أنه في الشهر الماضي، قام الجيش الإسرائيلي بتقليص المنطقة الإنسانية في غزة بنسبة 38%. تبلغ مساحة هذه المنطقة الآن 39 كيلومترًا مربعًا (15 ميلًا مربعًا)، أي ما يزيد قليلاً عن 10% من إجمالي مساحة غزة.

تظهر صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها CNN من Planet Labs عدد سكان غزة الذين فروا من المناطق التي لم تعد محددة بأنها منطقة إنسانية. أعلاه، المنطقة الإنسانية بالقرب من قيزان النجار قبل وبعد 16 أغسطس/آب. Credit: Planet Labs

وفي خضم عملية الإخلاء الأخيرة، اندفع الناس إلى شاحنة تابعة للأمم المتحدة تحمل مساعدات غذائية، ويحملون أكياسًا صغيرة من المساعدات. بالنسبة للكثيرين، اضطروا إلى الإخلاء مرارًا وتكرارًا - مما تركهم في حالة مستمرة من النزوح وعدم اليقين والشعور بأنه لم يعد هناك مكان للفرار إليه.

فلسطينيون يحملون أمتعتهم، يخرجون بعد أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لمنطقتي أبو عريف والمزرعة في دير البلح، غزة، في 21 أغسطس 2024 Credit: Ashraf Amra/Anadolu/Getty Images

وقال أحد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، ويدعى محمد عوض، لـCNN: "هناك قصف وإطلاق نار وطائرات رباعية المروحيات منذ صباح اليوم شرق دير البلح، لذلك نحن مضطرون إلى الفرار. يذهب الناس إلى المجهول. ليس لديهم أي فكرة. كان هناك بيان يأمر الناس بالإخلاء".

وقالت أم علاء، وهي تجلس على عربة، إن هذه هي المرة الرابعة التي تضطر فيها إلى الإخلاء منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. "لا نعرف إلى أين نذهب. وقالت: "سنبحث عن مكان بعيد عن هذا المكان الخطير". "غزة بأكملها أصبحت خطيرة."

المنطقة الإنسانية بالقرب من القرارة قبل وبعد 7 أغسطس/آب، كما تظهر في صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها CNN من Planet Labs. Credit: Planet Labs

ساد الذعر بين البعض بشأن ما قد يحدث بعد ذلك.

"لم يعد هناك أماكن للذهاب إليها. وقال رجل مسن: "لم يكن هناك سوى دير البلح، والآن يطلبون منا إخلاء دير البلح".

"أخشى أن يحصرونا غداً جميعاً على شاطئ البحر في دير البلح، ثم يبيدونا جميعاً.

"بعد العديد من عمليات النزوح، لم تعد لدينا القوة للإخلاء مرة أخرى."

كما تسبب إخلاء دير البلح في تعقيدات في المناطق الإنسانية المفترضة في غزة. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن أجزاء من طريق رئيسي – حاسم للبعثات الإنسانية المتجهة من الجنوب إلى الشمال – قد حاصرها الأمر، مما يجعل من "المستحيل تقريباً" على عمال الإغاثة السفر على طول الطريق. طريق.

فلسطينيون يفرون بممتلكاتهم في دير البلح، غزة، في 21 أغسطس، 2024. Credit: Majdi Fathi/NurPhoto/AP

قالت أم إسماعيل، وهي امرأة لديها أطفال صغار، إن الناس كانوا عزلاً.

"لماذا يقاتلوننا؟" قالت. "نحن لسنا حماس، نحن ببساطة أشخاص نقيم في منازلنا. لقد شردونا ليس مرة واحدة، بل 10 مرات. لماذا؟ ماذا فعلنا؟

وصرخت امرأة تجلس في المقعد الخلفي للسيارة: "هل تريد أن تعرف ما يحدث - اسأل حماس والإسرائيليين إذا كنت تريد أن تعرف ما يحدث لنا".

وقالت عائلتها إن هذا كان نزوحهم الثاني. بالنسبة لعدد قليل جدًا، كانت هذه هي المرة الأولى منذ بدء النزاع التي يضطرون فيها إلى الرحيل.

وكان أحد الرجال يبكي وهو يقود سيارة مكتظة بالنساء والأطفال. وأضاف: "ليس لدي أي فكرة إلى أين نتجه". "في أي مكان يمكننا البقاء. الله يساعدنا. هذه هي المرة الأولى التي أتعرض فيها للنزوح".

لكن بالنسبة لأم سعيد، كانت هذه هي الخطوة السابعة خلال عدة أشهر.

"لا أعرف إلى أين أتجه. قالوا ارحلوا غادرنا. قالت: "ليس لدينا أي فكرة". "في كل مرة نجد مكانًا ونستقر فيه، يقولون لنا عودوا. ونحن هنا. لقد أخذت بعض الدقيق للأطفال، فماذا يمكنني أن آخذ معي أيضًا؟»

وكان أبو محمد حجاج، من سكان مدينة غزة، قد نزح من حي الشجاعية.

"لقد جئنا إلى هنا لزيارة أقاربنا في دير البلح. واليوم طلبوا منا الإخلاء. ليس لدينا أي موارد. ليس لدينا حتى خيمة لنعيش فيها. وليس لدينا المال لدفع ثمن السيارة. وقال لشبكة CNN: "لا نعرف إلى أين نذهب".

"الناس يبكون ويشكون من كل شيء: المرض، والجوع، والفقر، وانعدام النظافة، ونقص الدواء. تبحث في كل غزة عن الباراسيتامول للصداع ولا تجده".

كما ناشد حجاج المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، "إيجاد حل لنا".

"ليس لدينا المال. ليس لدينا خيام. قال: "ليس لدينا شيء". "نحن لا نعيش في منازلنا. نحن في الشارع. لا يمكنهم الاستمرار في مطالبتنا بالإخلاء من هنا وهناك. هذه ليست طريقة للعيش."