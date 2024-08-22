دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأردني، الخميس، إحباط تهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، وأضاف أنه تم العثور على المضبوطات وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وقال الجيش الأردني في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت، نقلا عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله إن "المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت، مساء الأربعاء، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية".

وأضاف المصدر أنه "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على كميات من المواد المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكّد المصدر بحسب ما نقل عنه البيان أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية".