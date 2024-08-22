دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من انهيار مبنى في منطقة الجابرية (عمارة الجابرية) وسط تفاعلا واسع.

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية مقاطع فيديو وصورة من موقع انهيار المبنى على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام تباشران التعامل مع حادثة انهيار عمارة في منطقة الجابرية"، مضيفة أنه "لا توجد أية إصابات، وما زالت فرق البحث تواصل عملياتها في الموقع".

وأوضحت: "باشرت الجهات المختصة في وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام، مساء الأربعاء، التعامل مع حادثة انهيار عمارة مكونة من 6 أدوار أثناء عملية الهدم.. وتوضح أن الواقعة نتيجة إهمال من قبل المقاول المسؤول عن عملية الهدم، حيث قام بالهروب من الموقع بعد الحادثة، ولم تُسجل أية إصابات، فيما تستمر فرق البحث في عمليات البحث في الموقع للتأكد من عدم وجود أية إصابات".

وأكدت الداخلية في بيانها على أن "الجهات المعنية باشرت عمليات البحث والتحري لضبط المسؤولين عن الانهيار، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".