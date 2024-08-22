دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة الجوف، بعد ثبوت اتهامه بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم عبدالله بن حمود بن مطوع الشمري، سعودي الجنسية، على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة".

وأضافت الوزارة: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكمُ يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، بحسب ما أوردت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني عبدالله بن حمود بن مطوع الشمري، الخميس، 18/ 2/ 1446هجرية، الموافق 22/ 8/ 2024 ميلادية بمنطقة الجوف"، طبقا للبيان.