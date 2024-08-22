السعودية.. إعدام المواطنين الشمري والمذهن والداخلية تبين ما أدينا به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكمين بالإعدام صدرا بحق مواطنين في قضايا منفصلة، مقدمة بعض التفاصيل.

وأوضحت الداخلية في بيان: "أقدم أحمد بن مضيان بن ملاقي المفضلي الشمري ـ سعودي الجنسية ـ على قتل محسن بن محمد بن حامد الجفري ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.. وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا".

وتابعت: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني يوم الأربعاء بتاريخ 17 / 2 / 1446هـ الموافق 21 / 8 / 2024م بمنطقة الحدود الشمالية."

وفي قضية منفصلة ذكرت الداخلية السعودية: "أقدم نادر بن فرحان بن خميس المذهن - سعودي الجنسية - على تهريب كمية من أقراص الإمفيتامين المخدر بقصد الكسب المادي إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكمُ يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا".

وأضافت: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني يوم الأربعاء بتاريخ 17 / 2 / 1446هـ الموافق 21 / 8 / 2024م بمنطقة الجوف".