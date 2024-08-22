كادت أن تودي بحياتها.. صاعقة تضرب سيدة فجأة وتلقيها عى وجهها أرضًا أثناء سيرها بجولة مع كلبها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أشعلت صورة ومقاطع فيديو لصاعقة قوية تصرب برج الساعة قرب الحرم المكي في السعودية، مساء الأربعاء، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت إمارة مكة صورة للصاعقة عن حساب "ياسر بخش" على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) مرفقة المنظر المهيب بآية قرآنية ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾

ونشر الفلكي السعودي، ملهم هندي مقطع فيديو على صفحته بمنصة أكس للحظة ضرب "صاعقة قوية" لبرج الساعة من مسافة بعيدة وكيف أضاء البرق المنطقة بأكملها.

وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية قد أعلن "إنذارا أصفر" في منطقة مكة يبدأ من الأربعاء إلى الخميس لاستمرار هطول أمطار خفيفة المصاحبة لرياح نشطة وتدني مدى الرؤية الأفقية والصواعق الرعدية.