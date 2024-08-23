دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت السلطات البحرينية، الخميس، على حادثة توقيف 5 مواطنين بحرينيين من قبل السلطات الشرعية في اليمن، الأمر الذي اثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية البحرينية ورد فيه: "بالإشارة إلى ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف 5 مواطنين من قبل السلطة الشرعية بالجمهورية اليمنية؛ أكدت إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أنه فور توقيف المواطنين فقد تم إبلاغ وزارة الداخلية من قبل نظيرتها في الجمهورية اليمنية بخصوص تحفظها على خمسة مواطنين بحرينيين لأسباب أمنية، حيث تم الاطمئنان على سلامتهم وصحتهم".

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية في تقرير أن السلطات اليمنية أكد أنه "يجري استكمال الإجراءات القانونية من جانبها، علما بأن وزارة الداخلية البحرينية تتابع في هذا الصدد تمهيدًا لإعادتهم إلى الوطن بعد اكتمال الإجراءات".

ولم تبين الداخلية البحرينية هويات أو تقدم تفاصيل إضافية حول الأسباب الأمنية التي استدعت توقيف مواطنيها.