دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تشتكي من سوء معاملة نجلها لها، وقيامه بضربها وربطها بجنزير حديدي.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لإحدى السيدات وبصحبتها نجلتها، تتضرر من نجلها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وربطها بجنزير حديدي".

وأضافت وزارة الداخلية المصرية: "بالفحص، تم تحديد السيدتين الظاهرتين بمقطع الفيديو (سيدة ونجلتها مقيمتان بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ)، وبسؤال الشاكية قررت بقيام نجلها (صاحب محل سوبر ماركت- مقيم بذات الدائرة) بالتعدي عليها بالضرب محدثاً إصابتها، وقيامه بربطها باستخدام (جنزير حديدي)، وذلك لخلافات بينهما، وأيدت نجلتها ذات المضمون".

وأكدت الوزارة أنه "بسؤال نجلها أنكر ذلك، وقرر بأن والدته تعاني من أمراض نفسية لكبر سنها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية".