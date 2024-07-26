مصر.. فيديو زوجة تضرب حماتها بغياب الزوج يشعل ضجة والداخلية تعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر امرأة تقوم بالتعدي على امرأة مسنة على ما ظهر أنه عتبة منزل وأن المرأة المعتدية هي زوجة ابن المرأة المسنّة، الأمر الذي أشعل تفاعلا واسعا.

وزارة الداخلية المصرية، أعادت نشر مقطع الفيديو المتداول "مموها" على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ’فيسبوك‘ بشأن مقطع فيديو تظهر خلاله زوجة صاحب الحساب تقوم بالتعدي على والدته بالشرقية".

وتابعت: "بالفحص تم تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو (عامل مقيم خارج البلاد) لتضرره من زوجته (ربة منزل - مقيمة طرف والدته) لقيامها بالتعدي على والدته بالضرب إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية".

وأضافت: "باستدعاء والدته أيدت ما سبق واتهمت زوجة نجلها بالتعدي عليها بالضرب، وباستدعاء المشكو في حقها اعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب. تم اتخاذ الإجراءات القانونية".