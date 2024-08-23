(CNN)-- تضررت أو دمرت العديد من مرافق المياه بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ 10 أشهر على غزة، وفقًا للأمم المتحدة والعديد من الهيئات الدولية الأخرى، مما أدى إلى تفاقم معاناة السكان المدنيين، والمخاطرة بانتشار الأمراض، ودفع خبراء حقوق الإنسان إلى اتهام إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان، باستخدام إمدادات المياه كسلاح.

وقال مارك زيتون، المدير العام لمركز جنيف للمياه، وهو معهد سويسري متخصص في الدبلوماسية المائية، لشبكة CNN، إن تدمير خزان المياه الكندي "يعد بالتأكيد انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي".

وتابع: "القانون الدولي الإنساني يهدف إلى الحماية من الهجمات العشوائية على السكان المدنيين أو الأهداف التي يعتمدون عليها في بقائهم على قيد الحياة".

وحتى قبل الانفجار المتحكم فيه في أواخر يوليو/ تموز، استنزف الحصار الإسرائيلي إمدادات الوقود والكهرباء اللازمة لتشغيل خزان المياه الكندي وشبكات المياه الأخرى في المدينة، وفقًا لرئيس بلدية رفح، أحمد الصوفي، مما تسبب في نقص حاد.

وقال الصوفي لشبكة CNN في يوليو/ تموز: "كانت رفح تعاني بالفعل من نقص المياه.. مدينة رفح مدينة أصابها الدمار والجوع والعطش".

وأفادت منظمة أوكسفام في يوليو/ تموز أن "كمية المياه المتوفرة في غزة تصل إلى 4.74 لتر من الماء (1 غالون) للشخص الواحد يوميًا، مضيفة أن هذا "أقل بقليل من ثلث الحد الأدنى الموصى به في حالات الطوارئ وأقل من تدفق مياه واحد في المرحاض".

واتهمت المنظمة الدولية غير الربحية إسرائيل باستخدام المياه "كسلاح حرب"، قائلة إن الفلسطينيين في غزة "ليس لديهم مياه للشرب تقريبًا، ناهيك عن الاستحمام أو الطهي أو التنظيف".

وتؤدي حرارة الصيف الشديدة في غزة إلى تفاقم النقص الحاد في المياه بالنسبة للفلسطينيين الذين يعانون بالفعل من المجاعة ويعانون من النزوح المتكرر.

وكان شهر يونيو/ حزيران الحالي هو الأكثر سخونة على الإطلاق في إسرائيل، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الإسرائيلية. وصلت درجات الحرارة على بعد أميال قليلة شمال غزة، إلى 39.4 درجة مئوية (103 فهرنهايت) في منتصف الشهر، وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية في شبكة CNN.

وأدت الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة إلى خفض إمدادات الوقود والكلور وقطع الغيار، مما أدى إلى خنق إنتاج المياه وتنقيتها وضخ مياه الصرف الصحي، وفقا للأمم المتحدة. قالت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وهي مجموعة تقودها الأمم المتحدة وتنسق الجهود الإنسانية في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة، في 24 يوليو/ تموز، نقلاً عن تحليل الأقمار الصناعية من القمر الصناعي التابع للأمم المتحدة، إن حوالي 70% من جميع مرافق المياه والصرف الصحي في غزة قد دمرت أو تضررت.

وقالت وكالة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوكالة الإسرائيلية المسؤولة عن الموافقة على المساعدات إلى غزة، لشبكة CNN في بيان لها إن إسرائيل تسمح وتسهل "الدخول غير المحدود" لخزانات المياه وإمدادات الوقود إلى غزة. وأضافت أن هناك "جهداً متواصلاً" منذ بداية الحرب لتسهيل إصلاح وتوسيع آبار المياه ومرافق تحلية المياه وأنابيب المياه.

لكن العديد من الفلسطينيين قالوا لشبكة CNN إنهم يضطرون للقيام برحلات محفوفة بالمخاطر بحثاً عن المياه، مما يعرضهم لخطر الهجمات الإسرائيلية. وقال شخصان لشبكة CNN إنهما شهدا العنف الجسدي وحتى القتل في نقاط التوزيع العامة بينما يقاتل الناس من أجل الموارد الشحيحة. ووصف النازحون إلى مخيمات مؤقتة مشاهد تسرب مياه الصرف الصحي إلى الشوارع وأطفال يشربون من البرك.

وبعد أن أعلنت وزارة الصحة في غزة عن انتشار وباء شلل الأطفال الشهر الماضي، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن القصف الإسرائيلي المستمر قد أعاق جهود التطعيم في غزة. وهم يدعون الآن إلى وقف القتال للسماح بحملة تطعيم فعالة.

يقول الأرمل علاء رياض إنه يقطع أميالاً عديدة كل يوم تحت وهج الشمس لجمع المياه لعائلته، في بيت لاهيا، شمال غزة.

وقال الرجل البالغ من العمر 42 عاماً لشبكة CNN إنه أصبح "الأب والأم" لأطفاله بعد مقتل زوجته و18 من أقاربه الآخرين في القصف الإسرائيلي قبل عدة أشهر.

وقال لشبكة CNN: "لقد وجدنا ديداناً في الماء أكثر من مرة". "ماذا يمكننا أن نفعل؟... لا توجد حياة لنا."

وأدت الهجمات الإسرائيلية على القطاع إلى مقتل أكثر من 40,200 فلسطيني وإصابة نحو 93,000 آخرين منذ بدء الحرب، بحسب وزارة الصحة في غزة. شن الجيش الإسرائيلي هجومه الجوي والبري على غزة بعد أن هاجمت حركة حماس جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واختطاف أكثر من 250، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

"دمار شبه كامل لجميع البنية التحتية للمياه"

وتتفاقم أزمة المياه في غزة منذ عقود. وفي عام 2017، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، إن 95% من المياه من طبقة المياه الجوفية الوحيدة في غزة "غير صالحة للاستهلاك البشري"، بسبب الإفراط في استخراجها، وتسرب مياه البحر، وتلوث مياه الصرف الصحي.