كيف يؤثر توجه محمد بن سلمان إلى الصين وروسيا على العلاقة مع أمريكا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هبّت العديد من الحسابات لعدد من النشطاء السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي بهجمة شرسة دفاعا عن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بأعقاب التفاعل الواسع الذي أحدثته تصريحات للمستشار الأمني السعودي السابق، سعد الجبري، خلال الأيام القليلة الماضية.

تصريحات الجبري جاءت في فيلم وثائقي نشرته قناة BBC البريطانية ونُقل على لسان الجبري مزاعم حيال كيفية وصول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان للسلطة.

الوثائقي حمل عنوان "محمد بن سلمان: كواليس صعود ولي العهد السعودي إلى السلطة"، الأمر الذي أثار ردود فعل عنيفة هاجمت الجبري وأشارت إلى اتهامه بالفساد من قبل السلطات السعودية، في حين عقّب خالد، نجل سعد الجبري بتدوينة، الخميس، قال فيها: "الصراخ على قدر الـ’فلم‘".

وسبق لموقع CNN بالعربية التواصل مع السلطات السعودية للتعليق على ما ورد في تصريحات الجبري دون رد.

ويذكر أن الجبري كان قد فرّ من السعودية إلى تركيا ثم إلى كندا عام 2017، وكان يعد الرجل الثاني في فريق ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، وعزز الاثنان علاقات وثيقة مع مسؤولي المخابرات الأمريكية على مدى سنوات من العمل سويا في مكافحة الإرهاب، خاصة ضد تنظيم "القاعدة" بعد هجمات 11 سبتمبر.

وسبق للجبري أن هاجم الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، على قناة CBS الإخبارية الأمريكية في العام 2021 مقدما الكثير من الادعاءات، كما تحدث عن اتهامه لولي العهد بإرسال فريق إلى كندا في محاولة لاغتياله، واحتجاز ابنيه عمر وسارة في السعودية، ونفى اتهامات المملكة له بالفساد والاختلاس.

وحينها ردت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، في بيان أصدرته لبرنامج "60 دقيقة" قائلة إن الجبري "مسؤول حكومي سابق فاقد للمصداقية وله تاريخ طويل من التلفيق ومحاولات التشتيت لإخفاء الجرائم المالية التي ارتكبها والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، لتوفير أسلوب حياة مُسرف لنفسه ولأسرته".

وأضاف البيان السعودي أن الجبري "لم ينكر جرائمه، بل إنه في الحقيقة يشير إلى أن السرقة كانت مقبولة في ذلك الوقت. لكنها لم تكن مقبولة ولا قانونية في ذلك الوقت، ولا الآن"، وفقا لما نشره موقع شبكة CBS الإخبارية حينها.