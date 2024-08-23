دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار المستشار الأمني السعودي السابق، سعد الجبري، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر اسمه قائمة أبرز المواضيع المتفاعل عليها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) في السعودية، صباح الجمعة، وذلك بأعقاب تداول فيلم وثائقي نقل على لسانه مزاعم حيال كيفية وصول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان للسلطة.

الفيلم الوثائقي الذي نشرته قناة BBC البريطانية بعنوان "محمد بن سلمان: كواليس صعود ولي العهد السعودي إلى السلطة"، الأمر الذي أثار ردود فعل عنيفة هاجمت الجبري وأشارت إلى اتهامه بالفساد من قبل السلطات السعودية، في حين عقّب خالد، نجل سعد الجبري بتدوينة، الخميس، قال فيها: "الصراخ على قدر الـ’فلم‘".

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للتعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

ويذكر أن الجبري كان قد فرّ من السعودية إلى تركيا ثم إلى كندا عام 2017، وكان يعد الرجل الثاني في فريق ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، وعزز الاثنان علاقات وثيقة مع مسؤولي المخابرات الأمريكية على مدى سنوات من العمل سويا في مكافحة الإرهاب، خاصة ضد تنظيم "القاعدة" بعد هجمات 11 سبتمبر.

وسبق للجبري أن هاجم الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، على قناة CBS الإخبارية الأمريكية في العام 2021 مقدما الكثير من الادعاءات، كما تحدث عن اتهامه لولي العهد بإرسال فريق إلى كندا في محاولة لاغتياله، واحتجاز ابنيه عمر وسارة في السعودية، ونفى اتهامات المملكة له بالفساد والاختلاس.

وحينها ردت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، في بيان أصدرته لبرنامج "60 دقيقة" قائلة إن الجبري "مسؤول حكومي سابق فاقد للمصداقية وله تاريخ طويل من التلفيق ومحاولات التشتيت لإخفاء الجرائم المالية التي ارتكبها والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، لتوفير أسلوب حياة مُسرف لنفسه ولأسرته".

وأضاف البيان السعودي أن الجبري "لم ينكر جرائمه، بل إنه في الحقيقة يشير إلى أن السرقة كانت مقبولة في ذلك الوقت. لكنها لم تكن مقبولة ولا قانونية في ذلك الوقت، ولا الآن"، وفقا لما نشره موقع شبكة CBS الإخبارية حينها.