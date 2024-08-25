دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأحد، أن الوضع في المنطقة يتطلب وقفة حاسمة، لبذل كافة المساعي وتكثيف الضغوط، لنزع فتيل التوتر، ووقف التصعيد الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل، بحسب ما ذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان على فيسبوك.

واستقبل السيسي في القاهرة، الفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، بحضور الفريق أول عبدالمجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارِج.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان، إن اللقاء ركز على التطورات في الشرق الأوسط، وأكد السيسي أن "الوضع الإقليمي الراهن يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة، لبذل كافة المساعي وتكثيف الضغوط، لنزع فتيل التوتر، ووقف حالة التصعيد التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل"، محذراً من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان، وأكد ضرورة صون استقرار لبنان وسيادته، حسبما أورد المتحدث.

كما شدد السيسي على "ضرورة التجاوب مع الجهود المشتركة، المصرية الأمريكية القطرية، الرامية للتوصل لاتفاق لوقف الحرب بقطاع غزة بشكل فوري، وتبادل الأسرى والمحتجزين، بما يسمح بتعزيز مسار التهدئة والاستقرار بالمنطقة"، طبقا لما أفاد المتحدث.

وتحدث الرئيس المصري عن "صعوبة الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وما تفرضه من ضرورة وقف الحرب فوراً، لإيصال ما تحتاجه غزة من كميات هائلة من المساعدات الإغاثية والصحية".

ومن جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية "تقدير بلاده لدور مصر المحوري الداعم للاستقرار والأمن والسلام"، معرباً عن التطلع لمواصلة دفع العمل المشترك في مجالات التعاون العسكري إلى آفاق أوسع، حسبما ذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية.