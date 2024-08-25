إعلان من حزب الله بعد استهداف إسرائيل بصواريخ و"درون" صباح الأحد

(CNN)—أعلن حزب الله في لبنان، صباح الأحد، أن "المرحلة الأولى" من الضربات ضد إسرائيل "انتهت بنجاح كامل"، وذلك بعد إطلاق نحو 200 صاروخ وطائرة بدون طيار صوب مواقع بإسرائيل وفقا لما ذكره الجيش الإسرائيلي.

وقال حزب الله في بيانه إن هذه المرحلة ركزت على استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية من شأنها أن تمنع إسرائيل من اعتراض وابل ثانٍ من الهجمات التي تستهدف "هدفًا مرغوبًا فيه في عمق الكيان"، دون تحديد هذا الهدف.

وأدرج حزب الله عددا من المواقع التي يقول إنه استهدفها بنجاح، الأحد، مضيفا أنه أطلق 320 صاروخا باتجاه إسرائيل.

وعندما سُئل عن عدد الضربات التي شنها حزب الله والمواقع التي استهدفتها، قال الجيش الإسرائيلي إن عددهم حتى الآن هو حوالي 215 صاروخًا تم إطلاقها من لبنان، لكنهم لا يستطيعون تحديد مكان سقوطها في الوقت الحالي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي قد قال في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) صباح الجمعة: "عاجل في الساعات الأخيرة رصدنا استعدادات واسعة لحزب الله لتنفيذ عمليات إطلاق قذائف نحو دولة إسرائيل. نحن نتابع ما يجري في لبنان منذ أسابيع. نعمل بشكل واسع واستباقي لإزالة تهديدات على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.. عشرات الطائرات الحربية لسلاح الجو تهاجم في مناطق مختلفة في لبنان. نواصل ازالة التهديدات ومهاجمة حزب الله بشكل قوي".

وكان حزب الله قد قال في وقت سابق إن الضربات جاءت ردا على مقتل القائد العسكري الكبير فؤاد شكر الشهر الماضي بالإضافة إلى آخرين قتلوا في الهجوم.