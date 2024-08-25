مصر.. فيديو صادم لما فعله شخص بفتاة تسير في الشارع والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبدو أنه من كاميرا مراقبة يرصد فتاة تسير في شارع ومباغتتها من قبل شخص يسير من الخلف قبل دفعها وسرقة هاتفها والهرب راكبا "توك توك".

وزارة الداخلية المصرية، أعادة نشر مقطع الفيديو المتداول على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة إلقاء القبض على 4 أشخاص.

وقالت الداخلية في بيانها: "كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات أثناء سيرها بمركز كوم حمادة بالبحيرة.. وضبط مرتكبي الواقعة.. بتاريخ 21 الجاري تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة من طالبة مقيمة بدائرة المركز بأنه حال سيرها بدائرة المركز فوجئت بقيام أحد الأشخاص بسرقة هاتفها المحمول واستقلاله مركبة توك توك كانت في انتظاره وفر هاربا.."

وتابعت: "تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود) واعترفوا بارتكابهم الواقعة والتصرف في الهاتف المستولى عليه لدى عميلهم (تاجر هواتف محمولة سيء النية) تم ضبطه وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه"، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحهم.