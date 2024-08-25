دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق متهم يحمل الجنسية اليمنية، بعد ثبوت إدانته بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى السعودية، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم أحمد شيخ عوض بامعبد، يمني الجنسية، على تهريب كمية من أقراص الإمفيتامين المُخدّر إلى المملكة".

وأضافت الوزارة: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكمُ يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني أحمد شيخ عوض بامعبد، يمني الجنسية، الأحد، 21/ 2/ 1446هجرية، الموافق 25/ 8/ 2024 ميلادية بمنطقة الجوف"، حسبما أفاد البيان.